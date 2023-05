Die ETH Zürich dagegen will quasi die stummen Schreie von Menschen hörbar machen, die in Büros gehalten werden. Sie simulierte dazu ganz normale heutige Arbeitsbedingungen – Versuchspersonen wurden ständig von Chatnachrichten unterbrochen und mussten obendrein ein Bewerbungsgespräch absolvieren. Resultat: Die so Geplagten machten mehr Tippfehler und wildere Mausbewegungen als Leute, die in Ruhe arbeiten dürfen.Wenn man die entsprechenden Daten in ein Modell mit künstlicher Intelligenz einspeist, lässt sich der Stresslevel einer Person besser feststellen, als wenn man ihre Herzfrequenz überwacht.