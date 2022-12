Das liege vor allem an den Daten, mit denen die künstliche Intelligenz trainiert wurde. Im Fall von Lensa AI sind das Millionen von öffentlich verfügbaren Bildern unterschiedlicher Kunststile. Die künstliche Intelligenz lernt daraus, wie bestimmte Sachen aussehen, und bildet diese nach. «Die Daten sind aber häufig einseitig und vergangenheitsorientiert», sagt Diethelm. Die Stereotype seien darum keine Überraschung. «Sie sind in den Bildern, mit denen die KI trainiert wurde, zu erkennen und kommen so in die Systeme rein.»