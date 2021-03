Angekündigt ist Sonnenschein, doch dann schüttet es den ganzen Tag: «So etwas kommt heute schlicht nicht mehr vor», sagt Meteorologe Ludwig Z’graggen vom nationalen Wetterdienst Meteo Schweiz.



Wettervorhersagen sind in den letzten Jahrzehnten deutlich präziser geworden. Von einer «stillen Revolution» schrieb die Zeitschrift «Nature», weil die meisten sie gar nicht bemerkt haben.Dabei sind die Prognosen heute auf vier Tage hinaus so treffend, wie sie es in den 1990er-Jahren für den nächsten Tag waren. «Die Temperatur können wir eine Woche im Voraus auf ein bis zwei Grad genau bestimmen. Ob es regnet, wissen wir in der Regel drei bis vier Tage vorher», sagt Z’graggen.