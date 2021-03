Was können die Ermittler dagegen unternehmen?

Es braucht eine viel engere Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbehörden und Anbietern von Plattformen und Technologien – über alle Landesgrenzen hinweg. Dazu müssen neue Lösungen genutzt werden, um kinderpornografisches Material zu finden. Wir sehen das derzeit am Tatkomplex Bergisch-Gladbach, der in Deutschland hohe Wellen geworfen hat. Dort wurde mit Microsoft und anderen Unternehmen spezielle Software genutzt, die kinderpornografisches Material effektiv detektieren kann. So konnten mehrere Terabyte an Bildern und Videos klassifiziert werden.