Die «Optimierung» scheint noch eine geringe Akzeptanz zu haben. Ein chinesischer Arzt, der als Erster gentechnisch veränderte Menschen geschaffen hatte, wurde Ende 2019 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Ja, es gab weltweit einen grossen Aufschrei, der allerdings ein wenig heuchlerisch war. Es gab nämlich eine ganze Community, die zum gleichen Thema forschte, es gab Gelder dafür, und die Ergebnisse wurden an Kongressen präsentiert. Es gab aber immer noch den Konsens, wonach Eingriffe in die menschliche Keimbahn verboten sein sollen. Typischerweise hat man seither begonnen, an diesem Konsens zu schrauben. Das scheint eine Konstante in der Wissenschaftsgeschichte zu sein: Wenn etwas technisch machbar ist, wird es auch gemacht. Und nachträglich von gewissen Ethikkommissionen legitimiert. Es wird dann etwa argumentiert, die Technologie an sich sei neutral, Regulierungen würden die Forschung und so auch die damit einhergehenden Chancen behindern.