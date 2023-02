Am Freitagmorgen, 3. Februar, schlug die Universität Zürich Alarm: In einer ersten Information war die Rede von einem «ernsten Cyberangriff». «Die Urheber scheinen äusserst professionell vorzugehen.» Man habe die Massnahmen zum Schutz der IT-Infrastruktur verstärkt und wehre den Angriff «mit internen Mitteln sowie externer Unterstützung» ab. Inzwischen ermittelt die Polizei.



Kompromittierte Accounts und Systeme seien isoliert worden und Zugriffe «generell erschwert», teilt die Universität mit. Sie beschwichtigt: Es gebe derzeit «keine Indizien für ein Eindringen in geschütztere Zonen und Systeme».