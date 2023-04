Peilsender mit Schwäche

Eine andere digitale Schutzmassnahme sind Airtags: Man befestigt einen kleinen Peilsender am Velo und kann es dann im Fall eines Diebstahls mit dem Handy orten. Klingt vielversprechend, aber Peter Widmer vom Velohändler Bike World relativiert: «Die Airtags können nur geortet werden, wenn sich ein anderes Apple-Gerät in der Nähe befindet.» Denn sie senden ihr Signal nur an solche.