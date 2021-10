«Die Computer spielten verrückt», sagt Fred M. heute. «Wir kämpften gegen einen unsichtbaren Feind.» Hacker starteten in der Nacht die Verschlüsselung der Daten und hinterliessen eine Erpressernachricht. Im Verlauf des Vormittags frass sich die Schadsoftware von einer Anwendung zur nächsten. Um den Schaden zu begrenzen, schaltete die interne IT sofort alle Applikationen ab. Das Familienunternehmen mit über 180 Angestellten und eigener Produktion im Präzisionsbereich stand auf einen Schlag still.