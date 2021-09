Auf verschiedenen Tech-Portalen und in sozialen Medien ergoss sich nach Bekanntwerden des Falls Häme über den angeblich so sicheren Schweizer E-Mail-Anbieter. Inzwischen löschte Protonmail auf seiner Webseite ein bisher zentrales Versprechen: «Wir speichern keine IP-Protokolle, die mit Ihrem anonymen E-Mail-Konto verknüpft werden können. Ihre Privatsphäre steht an erster Stelle.»