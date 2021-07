In den USA ist das Gesundheitswesen mit seinen besonders heiklen Daten zum häufigsten Ziel von Hackern geworden. Sind wir da besser aufgestellt?

Wahrscheinlich besser als auch schon. Gerade in Spitälern gab es nach unserer Einschätzung wesentliche Fortschritte. Es gibt aber auch spezifische Probleme. So dürfen medizinische Geräte meist nur in einer vom Hersteller gelieferten Konfiguration eingesetzt werden. Es kann also vorkommen, dass ein Computertomograf noch auf einem alten Windows-System läuft, die Informatiker im Spital aber keine neuere Software aufspielen dürfen, weil der Hersteller dann ein korrektes Funktionieren nicht mehr garantiert. Es gibt hier also eine starke Abhängigkeit von Drittfirmen, die zum Sicherheitsproblem werden kann.