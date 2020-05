Wie viel Schweiz tatsächlich in der Site steckt, ist unklar. Die Tatsache, dass der hierzulande nicht gebräuchliche Buchstabe ß ganze 529 mal auftaucht, spricht eher dafür, dass deutsche Kreise am Werk sind. Die Website ist über einen Verschleierungsdienst mit dem sinnigen Namen «Knock Knock, Who is Not There» – «klopf, klopf, wer ist nicht da» – registriert.