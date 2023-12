Joey Trimbach (Name geändert), 18, lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung und bezieht Sozialhilfe. Beide sind psychisch erkrankt, das Zusammenleben ist konfliktbehaftet. Joey musste in den letzten Jahren mehrmals notfallmässig per Rettungsdienst in die Psychiatrie. Die Mutter war überfordert, Rechnungen blieben unbezahlt.