Eine ansprechende Auswahl an Vegi-Gerichten bietet – für italienische Restaurants nicht selbstverständlich – auch L’Osteria an. Und wer gern tibetische Teigtaschen hat, ist im House of Momos gut aufgehoben. Hier gibt es Momos mit Poulet- und Rindfleisch, aber auch vegetarische und vegane Momos. Die zwei Lokale stechen aus dem ansonsten eher dürftigen Vegi-Angebot in Luzern hervor.