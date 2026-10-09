Veröffentlicht am 9. Oktober 2026 - 17:45 Uhr
Ein Mann in seinen Sechzigern, frisch pensioniert, nimmt eine Puppe in die Hand und stellt sich an den Wickeltisch. Noch nie hat er eine Windel gewechselt. Nun lernt er in einem Kurs für Grosseltern, wie das geht. In wenigen Wochen kommt sein erstes Enkelkind zur Welt, und er möchte sich engagiert in die Betreuung einbringen.
Männern wie dem Protagonisten aus diesem Beispiel begegnet Livia Maria Griessmeyer, 31, immer wieder. Sie gehört zum Pflege-Leitungsteam der Klinik Hirslanden und führt in dieser Funktion auch regelmässig Grosselternkurse in Zürich durch. «Viele heutige Grossväter waren bei ihren eigenen Kindern beruflich stark eingebunden, während sich ihre Frauen um die Erziehung und das Familienleben kümmerten. Nun wünschen sie sich, für ihre Enkel eine aktivere Rolle einzunehmen.»