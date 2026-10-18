Ich bin in Zürich aufgewachsen, meine Eltern sind vor 35 Jahren aus den Philippinen in die Schweiz eingewandert. Neben dem Beruf mache ich Triathlons. Aktuell trainiere ich für meinen ersten Langdistanz-Ironman. Und ich bin als Tourenleiterin im Schweizer Alpen-Club unterwegs und habe bereits 32 der 48 Viertausender der Schweiz bestiegen.