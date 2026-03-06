Im Jahr 2024 gab es in der Schweiz 36’800 Hochzeiten (und 16’100 Scheidungen). Die sogenannte Nuptialität – das Fachwort für die Heiratswahrscheinlichkeit in einer Bevölkerung – ist damit seit Jahren stabil. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich landesweit fast alle mindestens einmal im Leben vermählt. Gegenwärtig sind es weniger als zwei Drittel.