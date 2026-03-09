Im Jahr 2024 gab es in der Schweiz 36’800 Hochzeiten (und 16’100 Scheidungen). Die sogenannte Nuptialität – das Fachwort für die Heiratswahrscheinlichkeit in einer Bevölkerung – ist damit seit Jahren stabil. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich landesweit fast alle mindestens einmal im Leben vermählt. Gegenwärtig sind es weniger als zwei Drittel.
Wir sind mittlerweile also freier darin, wie wir leben möchten. Wer sich fürs Heiraten entscheidet, sollte sich die folgenden Punkte überlegen.
