Ein Mann in seinen Sechzigern, frisch pensioniert, nimmt eine Puppe in die Hand und stellt sich an den Wickeltisch. Noch nie hat er eine Windel gewechselt. Nun lernt er in einem Kurs für Grosseltern, wie das geht. In wenigen Wochen kommt sein erstes Enkelkind zur Welt, und er möchte sich engagiert in die Betreuung einbringen.