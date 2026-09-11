Es wäre schön, wenn Kinder von sich aus all das machen würden, was für sie wichtig ist. Gemüse essen, Zähne putzen, den Velohelm aufsetzen, Impfungen ertragen, die Haare ausbürsten, rechtzeitig ins Bett gehen. Alle Kinder, die ich kenne, sind bei solchen Sachen aber mehr oder weniger widerspenstig.