Christian Budnik
Veröffentlicht am 11. September 2026 - 13:06 Uhr
Zwang untergräbt Autonomie – und ist darum etwas Schlechtes. Diese Überzeugung ist tief in mir verwurzelt. Ich fühle mich deshalb unwohl in Situationen, in denen ich Zwang ausüben muss. Diese Situationen sind häufiger geworden, seit ich Kinder habe.
Es wäre schön, wenn Kinder von sich aus all das machen würden, was für sie wichtig ist. Gemüse essen, Zähne putzen, den Velohelm aufsetzen, Impfungen ertragen, die Haare ausbürsten, rechtzeitig ins Bett gehen. Alle Kinder, die ich kenne, sind bei solchen Sachen aber mehr oder weniger widerspenstig.
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