Herbst 2024 in Adlikon ZH: Einem Rottweiler gelingt es, aus seinem Daheim abzuhauen. Er beisst zwei spielende Kinder und verletzt den fünfjährigen Buben an den Armen und das siebenjährige Mädchen an Arm und Bein. Zwei Frauen – und etwas später eine Polizistin – eilen zu Hilfe. Der Rottweiler beisst alle drei.