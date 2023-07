Hundeangriffe nehmen zu

In den letzten zwei Jahren kam es zu überdurchschnittlich vielen Hundebissen. Guido Vogel, Amtstierarzt und Leiter der Hundefachstelle beim Basler Veterinäramt, führte gegenüber dem Beobachter vor einigen Monaten zwei Gründe an: Einerseits wurden 2017 die obligatorischen Hundehalterkurse abgeschafft, andererseits sei es in der Pandemie zu unüberlegten Hundeanschaffungen gekommen. Oft werden «aggressive Rassen» kritisiert – das Problem sind für Vogel aber die Hundehalter. Sie vernachlässigen die Tiere oder erziehen sie nicht richtig.