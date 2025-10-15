Lara Bechtel hat ihren Sohn allein grossgezogen. Sie ist es gewohnt, für die ganze Familie Essen einzukaufen, Krankenkassenprämien zu zahlen, zu putzen und zu waschen. Und das alles nebenbei. Denn Bechtel, die eigentlich anders heisst, ist zu 80 Prozent berufstätig.



Genauso wie ihr 22-jähriger Sohn, nennen wir ihn Sandro. Er hat die Lehre abgeschlossen und eine berufsbegleitende Ausbildung begonnen. Sein Pensum beträgt ebenfalls 80 Prozent. Das Hotel Mama zu verlassen, ist für ihn aber noch kein Thema. Denn gratis wohnen, das hat Vorteile: Er kann Geld auf die Seite legen.