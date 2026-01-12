Im Jahr 2024 gab es in der Schweiz 16’123 Scheidungen. Für Hannah kam eine Scheidung bis heute noch nicht in Frage – auch wenn sie und Tim schon lange nicht mehr zusammen sind. Sie seien zu faul, um die Scheidung anzugehen, so Hannah. Und es fühle sich nicht falsch an. Paare wie Hannah und Tim tauchen in keiner Statistik auf. Doch es dürfte etliche von ihnen geben.