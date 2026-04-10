Die gemeinsame elterliche Sorge ist seit 2014 die Regel – für verheiratete und geschiedene wie auch für nicht verheiratete Paare. Mutter und Vater sollen gemeinsam Verantwortung für die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes übernehmen. Die verfassungsmässige Gleichstellung von Mann und Frau ist damit in dieser Frage umgesetzt.