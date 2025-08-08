Das Modell scheint so gut, dass selbst nicht getrennte Paare fast schon wehmütig darauf schielen – in ihrem eigenen Wunsch und Bedürfnis, in regelmässigen Abständen für niemanden zuständig zu sein als für sich selbst. Denn für Eltern bedeutet die abwechselnde Betreuung eben auch: abwechselnde Freiheit.