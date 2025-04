Mathematisch richtig schwierig wird es, wenn die Eltern nicht gleich viel betreuen – zum Beispiel die Mutter zwischen 30 und 45 Prozent, der Vater in der übrigen Zeit. Dann muss nämlich jeder Elternteil «einen in Abhängigkeit von seinem eigenen Betreuungsanteil und seiner relativen Leistungsfähigkeit stehenden Anteil am gesamten Barunterhalt des Kindes tragen». Wer kann da noch folgen und rechnen, wie das Bundesgericht es verlangt?