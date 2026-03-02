Auch die Deckenleuchte aus Marokko erinnert sie an ihn. «Ich weiss noch genau, wie er damals stundenlang auf dem Basar verhandelt hat.» Und dann ist da das Sofa: Auf diesem hat die kleine Familie viel Zeit verbracht – früher zu viert, heute nur noch zu dritt. Denn Maries Partner Florian, Vater ihrer beiden kleinen Kinder, ist tot. Er nahm sich 2023 das Leben. Drei Tage nach Weihnachten.