Veröffentlicht am 2. März 2026 - 06:00 Uhr
Wenn Marie Keller durch ihre Wohnung in Winterthur geht, begegnet sie ihrem verstorbenen Partner überall. An der Wand ein Strandfoto aus den Ferien. «Das hat er aufgenommen, und ich verbinde es sehr mit ihm», sagt die 40-Jährige. Im Schlafzimmer das Bett, das er gebaut hat. In der Küche eine Handy-Ablage, die er entworfen hat. Unscheinbar, praktisch, täglich benutzt. «Sehr präzise und sorgfältig – genau so war er», sagt sie zum Beobachter.
Auch die Deckenleuchte aus Marokko erinnert sie an ihn. «Ich weiss noch genau, wie er damals stundenlang auf dem Basar verhandelt hat.» Und dann ist da das Sofa: Auf diesem hat die kleine Familie viel Zeit verbracht – früher zu viert, heute nur noch zu dritt. Denn Maries Partner Florian, Vater ihrer beiden kleinen Kinder, ist tot. Er nahm sich 2023 das Leben. Drei Tage nach Weihnachten.