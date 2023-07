Für Trauernde da sein

Was brauchen Trauernde eigentlich? Am Anfang vor allem Gesellschaft. Reden und Weinen hilft, die ersten Tage und Wochen zu überstehen. Angehörige unterstützen Trauernde also am besten, indem sie da sind und ihnen zuhören – oder auch mal ein längeres Schweigen aushalten. Auch dem Umfeld wird also etwas Energie abverlangt – und der Wille, sich einer ungemütlichen und schmerzhaften Realität zu stellen. Immerhin muss man nicht den Anspruch an sich haben, stets stark bleiben zu müssen. Es ist völlig in Ordnung, selbst Trauer zu zeigen Trauercafé «Wir haben verlernt zu trauern» und zu weinen. Wichtig ist aber, die Initiative zu ergreifen und auf die betroffene Person zuzugehen. «Melde dich, wenn du etwas brauchst»: Das reicht nicht.