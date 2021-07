Soziale Kontakte bringen Abwechslung in den Alltag und sind wichtig, um gesund zu bleiben. Die Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes bieten genau das an: ein Treffen zum Kaffee, einen Spaziergang, eine Spielrunde oder eine Begleitung zu einem Termin. Der Besuchs- und Begleitdienst des SRK ist eine bewährte Dienstleistung, die in der Corona-Krise weiter an Bedeutung gewonnen hat.

Auf Wunsch kann sie derzeit durch den Telefonkontaktdienst ersetzt werden: Rotkreuz-Freiwillige rufen regelmässig an, statt zu Besuch zu kommen.

Mehr Informationen gibt es im Internet: www.redcross.ch