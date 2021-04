Was kann ich Ihnen nun raten? Sie scheinen sehr stark auf den romantischen Aspekt der Beziehung anzusprechen und nehmen dafür enorm viel in Kauf. Das war schon in den beiden letzten Beziehungen so. Das Verliebtsein befördert Sie nicht auf Wolke 7, sondern gleich auf Wolke 21. Und von so hoch oben sieht man dann eben vieles nicht mehr so gut. Vielleicht hat es mit der wirklich frühen Ehe zu tun und damit, dass Sie damals eigentlich nur kurz verliebt waren, dass Sie also einen emotionalen Nachholbedarf haben. Seien Sie sich also bewusst, dass Sie im verliebten Status gewissen Sachen dreimal so viele oder eben zu viele Punkte geben.