Mit den Freundinnen haben Sie sich meist in der Stadt auf einen Kaffee getroffen. Oft verbunden mit einem kleinen Shoppingbummel. Das hatte eine gewisse Regelmässigkeit. Jetzt merken Sie, dass Sie sich nur noch halb so oft treffen, weil Ihnen ein gemeinsamer Spaziergang in der Natur eben schon nicht gleich viel Spass macht. Auch wenn Sie sich dafür fast etwas schämen. Sie spüren, dass Sie lustloser sind Antriebslosigkeit «Ich fühle mich so ausgelaugt» , weniger Energie haben, dass Ihr Leben weniger farbig ist.