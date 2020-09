Wenn man die Familienphase nicht nur als Eltern-, sondern auch als Liebespaar überstehen will, braucht es Raum für Intimität und gemeinsame Zeit. Ohne Kinder und mit Spass. Wenn die Erwachsenen in der Familie den Ich-Raum oder den Paar-Raum verwahrlosen lassen, weil die Kinder so viel brauchen, weil der Alltag so viel fordert und weil man immer alles optimieren will, gefährdet dies das Familienglück.