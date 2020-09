Dabei hatte der Hof in Magden im aargauischen Fricktal floriert. Auf dem 37-Hektar-Betrieb ihres Mannes baute sie eine Bäckerei auf, belieferte Läden und machte Partyservice für Anlässe. In Spitzenzeiten beschäftigte sie 13 Angestellte. Doch die ganzen Einnahmen wurden in den Hof investiert. Lohn bezog Andrea Joss nicht, in ihre Vorsorge zahlte sie keinen Rappen ein. Das wurde ihr später zum Verhängnis.