Seine Stimme klingt nach Sonne im Gesicht, nach Tau an den Füssen, nach Kaffee auf dem Gaskocher. «Lieber Janis, liebe Ronja, unsere Familienferien auf dem Camping in Avenches, so gern erinnere ich mich daran.»



Remo Rosenberger lächelt, als er die Aufnahme hört. Ein Häuflein Mensch ist er nur noch, wie er am Küchentisch der Wohnung in Köniz BE sitzt. Der Krebs hat den Wasserballer zu einem Männlein schrumpfen lassen. Seine Augen aber blicken wach. Wach und sanft.