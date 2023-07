Die Bilder aus der Serie «Noonday» (circa 2011) sind farbig, es ist alles viel gemütlicher, fröhlicher und spielerischer als damals in meinem Frühwerk. Es ist eine neue Bilderwelt, eine chaotische Klarheit und fast schon eine banale Buntheit. Weil ich hier als Grossmutter agiere, war ich natürlich viel freier als damals als Mutter. Diese Lockerheit und Freiheit sieht man den «Noonday»-Bildern an. In der Ausstellung in Winterthur gibt es dazu eine «Noonday»-Projektion mit einer Tonspur meines Sohnes Samuel. Auf dem Bild sieht man drei meiner Enkelkinder in unserem Ferienhaus in Amden oberhalb des Walensees. Nyima, Shereen und Enea sind Lindas Kinder. Sie sind am Frühstücken in der Küche. Meine Tochter Sonja Maria Schobinger, die auch Fotokünstlerin ist, hat zwei Söhne, Samuel und Angelin. Ihr Sohn Samuel Bron beginnt im Herbst seinen Master an der Akademie der Künste in Wien. Wir sind eine echte Künstlerdynastie.