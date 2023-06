Wie zeigt sich das im gelebten Alltag? Dies untersucht der Beobachter in einer Artikelserie, die im Juli unter dem Titel «Hallo Helvetia II» publiziert wird. Anhand verschiedener Aspekte beleuchten wir, was jüngere und ältere Menschen in diesem Land trennt, aber auch, was sie verbindet. Zum Beispiel: Wie stabil ist der Generationenvertrag noch, wenn es um die Altersvorsorge geht? Welche Haltungen geben wir von Generation zu Generation weiter, von welchen Werten lösen wir uns? Ist es eigentlich ein Fluch oder ein Segen, in eine Unternehmerdynastie hineingeboren worden zu sein?