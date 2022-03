Übersehene Leidenschaften

Sorgen macht Ihnen auch, dass Ihr Sohn keine wirkliche Leidenschaftlichkeit zeigt. Beim Fussball hat er wenig Biss, am Wochenende ist er am liebsten zu Hause, und sein Lieblingsschulfach heisst «frei».



Aber: Hat er vielleicht Leidenschaften, die für Sie halt nicht so zählen und darum leicht zu übersehen sind? Es gibt Gamer, die sind in ihrer Welt sehr ehrgeizig, führen ein Team von Mitspielenden, zeigen Beharrlichkeit und eine hohe Leidenschaftlichkeit. Sie zeigen also die gleichen Eigenschaften wie ein Fussballjunior, eine Pfadfinderin oder Jugendmusikanten.