Wenn der Schwangerschaftstest positiv ausfällt, geht für viele Frauen ein Traum in Erfüllung. Doch ist die Betroffene ein Teenager, fühlt es sich eher an wie ein Alptraum. Die damals 17-jährige Cornelia erinnert sich, wie sie zwei Tage lang völlig neben sich stand und keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Sie wünschte sich nur, dass all das nicht wahr ist. Sie war mitten in der Ausbildung als Verkäuferin, der Vater des Kindes war kaum älter als sie und hatte sich bereits wieder von ihr getrennt.