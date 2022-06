Änderungen im Adoptionsrecht

Seit 2018 steht die Stiefkindadoption nicht mehr nur Ehepaaren offen, sondern auch Paaren in einer eingetragenen Partnerschaft oder in verschieden- und gleichgeschlechtlichen faktischen Lebensgemeinschaften. Mit Inkrafttreten der Ehe für alle per 1. Juli 2022 werden gleichgeschlechtliche Verheiratete wie heterosexuelle Verheiratete gemeinsam ein Kind adoptieren können. Für homosexuelle Paare, die ihre eingetragene Partnerschaft nach diesem Datum fortführen und nicht in eine Ehe umwandeln Nach dem Ja zur «Ehe für alle» Gelten wir künftig als Ehepaar? wollen, wird die gemeinschaftliche Adoption weiterhin nicht möglich sein. Das gilt ebenso für gleich- oder verschiedengeschlechtliche Konkubinatspaare.