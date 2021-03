Der Sachverhalt:

Eine Velofahrerin stösst 1997 mit einem Auto zusammen. Sie wird massiv an Kopf und Halswirbelsäule verletzt. Nach mehreren Operationen muss eine Wirbelversteifung vorgenommen werden.



Der Befund:

Die Frau bekommt eine halbe Rente, die die IV und ihre Unfallversicherung gemeinsam ausrichten. Nach der Genesung arbeitet sie wieder 50 Prozent in ihrem angestammten Beruf.



Die Begutachtung:

Nach einer Verschlechterung ihres Zustands (kognitive Einbussen durch Epilepsieanfälle) bestellt die IV 2013 ein medizinisches Gutachten beim Institut Pmeda in Zürich. Darin heisst es plötzlich: «Die Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin beträgt 100 Prozent.» Mehr noch: Seit Beginn habe nie eine Arbeitsunfähigkeit bestanden. Die IV stützt sich darauf und erkennt die Verschlechterung nicht an.



Das Unfallopfer reicht Strafanzeige wegen Ehrverletzung Ehrverletzung Wir sehen uns vor Gericht! ein; das Verfahren ist hängig. Der Gutachter habe sämtliche medizinischen Vorbeurteilungen als «schulmedizinisch abwegig» disqualifiziert, obwohl anerkannte Kapazitäten wie der ehemalige Direktor des Schweizerischen Epilepsie-Zentrums involviert waren. Zudem seien die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien wiederholt gegenteilig ausgelegt worden – zum Nachteil der Frau.