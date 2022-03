Wenn ein Pilot wegen eines Bandscheibenvorfalls bloss noch im kaufmännischen Bereich arbeiten kann und deshalb nicht mehr 190’000 Franken, sondern nur noch 90’000 Franken verdient, beträgt seine Einkommenseinbusse und damit sein Invaliditätsgrad 53 Prozent. Gestützt darauf wird seine IV-Rente berechnet – so weit, so nachvollziehbar.



Problematisch ist, wenn jemand bereits vor der Invalidität unterdurchschnittlich verdient hat. In solchen Fällen argumentiert die IV häufig, mit einer «angepassten Tätigkeit» könne die Person trotz Invalidität annähernd gleich viel verdienen wie vorher, in Einzelfällen sogar mehr. Entsprechend tief fällt die IV-Rente aus, wenn überhaupt.