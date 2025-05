Als IV-Rentnerin unterstehen Sie den Beitragsregeln für Nichterwerbstätige. Wenn Sie nebst Ihrer ganzen IV-Rente kein weiteres Erwerbseinkommen erzielen und Sie weniger als 350’000 Franken Vermögen haben, beträgt der Mindestbetrag an die AHV 530 Franken (Stand: 2025) im Jahr. Wenden Sie sich direkt an die zuständige kantonale AHV-Ausgleichskasse und melden Sie sich als Nichterwerbstätige an.