Ob ein Gutachten nötig ist, hängt von der jeweiligen gesundheitlichen Einschränkung ab. Die IV-Stelle übergibt ein Dossier zunächst dem zuständigen regionalen ärztlichen Dienst (RAD) zur Abklärung. Laut Felix Seifer, RAD-Arzt in Bern, geht der Fall erst an einen Gutachter, wenn der RAD an fachliche oder Kapazitätsgrenzen stösst. Der RAD kann selbst eine Beurteilung vornehmen, falls die Akten komplett und eindeutig sind.