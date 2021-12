«Ich stelle meine Assistentinnen an, wenn sie mir sympathisch sind», sagt Schmid. Anders klappe eine so enge Zusammenarbeit nicht.



Julia Urech lacht. Die ausgebildete Polydesignerin studiert seit anderthalb Jahren in Zürich Bühnenbild. Deshalb ist sie auch nicht mehr so oft bei Schmid. Früher machte sie regelmässige Schichten, jetzt springt sie noch in den Ferien ein, wenn sie kann. Sie habe sich damals spontan auf Schmids Facebook-Jobausschreibung beworben, weil sie den Beschrieb interessant fand. Sie habe früher schon als Aufsicht in einem Jugendheim gearbeitet und suchte etwas Ähnliches, aber mit flexibleren Einsatzzeiten. Sie verdient 25 Franken brutto pro Stunde. Es sei ihr erster Job mit einem Menschen mit Behinderung, «eine Bereicherung in jeder Hinsicht».