Grob, der in Wirklichkeit anders heisst, zählt dem Beobachter auf: eine Operation an der Schulter, eine an der Halswirbelsäule, eine an der Lendenwirbelsäule, eine an der Hüfte. Alles zwischen 2023 und 2024 als Folge des Arbeitsunfalls. In diesem Jahr nochmals die Hüfte und jetzt, im Oktober, eine Nach-OP an der Schulter.