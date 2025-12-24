Lara Bianchi hat ihren ersten Mann jung kennengelernt, mit 18 heiratete sie und bekam ihr erstes Kind. Nach der Geburt machte sie eine Lehre als Kauffrau. Als sie 22 war, kam der zweite Sohn auf die Welt, kurz darauf folgte die Scheidung von ihrem Mann. «Obwohl ich immer gearbeitet habe, gab es Zeiten, in denen ich nicht mal Geld hatte, einen vernünftigen Einkauf zu machen», erzählt die 37-Jährige dem Beobachter.