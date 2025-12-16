Luc Voser, der in Wirklichkeit anders heisst, hat vor zwei Monaten sein Medizinstudium abgeschlossen. Bevor er im Januar seine Stelle als Assistenzarzt in der Anästhesie im Kantonsspital Aarau antritt, arbeitet er am Glühweinstand am Berner Sternenmarkt. Nicht zu arbeiten, kommt für den 26-Jährigen nicht in Frage. «Das wäre mir zu langweilig», sagt Voser. Sein Ziel ist es, später als Notfall- oder Rega-Arzt zu arbeiten.