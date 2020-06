Ein QR-Code (englisch «Quick Response») ist eine Art Strichcode, wie er etwa auf Tickets bereits vielerorts eingesetzt wird. Dieser enthält alle Zahlungsinformationen und kann von jedem Smartphone gelesen werden, man scannt den Code einfach mit der Kamera. Der Code ist das Herzstück des neuen Einzahlungsscheins. Über eine E-Banking-App oder über das E-Banking am Computer kann dann eine Rechnung per Knopfdruck bezahlt werden, das Abtippen der Referenznummer entfällt und es gibt dadurch weniger Fehler. Weiterhin sind aber alle Rechnungsinformationen wie IBAN, Referenznummer und Rechnungsadresse in normaler Schrift auf der Rechnung vorhanden und eine manuelle Erfassung möglich.