Budget-Serie «Die Abrechnung»: Rentnerin
«Coop ist mir zu teuer – ich kaufe bei Aldi oder Lidl»
Maria Kempf ist pensioniert und erhält Ergänzungsleistungen. Sie hat immer etwas Angst, sich einmal zu verschulden. Zu ihrer Enkeltochter aber will sie grosszügig sein. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Maria Kempf ist es gewohnt, mit wenig Geld auszukommen.
Nach einer Bürolehre in einem Industriebetrieb arbeitete sie in einem Lebensmittelgeschäft und in einer Schuhfabrik. Sie heiratete mit 19, mit 25 kam ihre Tochter zur Welt, mit 27 folgte die Scheidung. Weil die 500 Franken Alimente für den Lebensunterhalt nicht reichten, musste sie ihre Tochter den Eltern abgeben, um arbeiten zu können.